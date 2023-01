Alibec, despre umilința cu CFR: „Au făcut două faze frumoase și au înscris. În rest, nu ne-au pus probleme”

21:00

Marco Dulca, mijlocașul revenit la Chindia după jumătate de an la FCSB, a vorbit despre perioada la fostul său club.Pus pe lista neagră de Gigi Becali, Marco Dulca a făcut cale întoarsă la Târgoviște după doar jumătate de an. La FCSB a jucat 416 minute în 13 meciuri, ceea ce reprezintă o medie de 32 de minute per partidă.La revenirea la Chindia, Dulca a jucat 70 de minute cu FC Argeș, scor 1-1. A fost schimbat de Cooper. ...