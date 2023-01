Culiță Sterp o nouă lovitură! Ce veste neașteptată a primit, după ce i-a fost respinsă cererea de a cânta în străinătate: „Acum este de negăsit, nu știm ce s-a întâmplat cu el”

18:50

În anul 2013, după o căsnicie de cinci ani, Gabriela Cristea și Marcel Toader divorțau. Sfârșitul relației a fost unul cu scântei, iar cei doi au stat ani de zile în tribunale. Vedea a încercat […] The post În ce relații a rămas Gabriela Cristea cu fiul lui Marcel Toader? Vedeta are de recuperat o mulțime de bani de la moștenitorul fostului soț appeared first on Cancan.