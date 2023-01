Nominalizări Oscar 2023. O comedie în topul preferințelor. Lista completă a filmelor aflate în competiție

Filmul Everything Everywhere All At Once a primit cele mai multe nominalizări de la Academia americană de film. Printre altele, comedia se va bate pentru cel mai bun film cu peliculele Avatar, Top Gun și Elvis.

