Un afacerist român se plânge de lipsă de personal, deși oferă un salariu de 2.800 de euro. Domeniul care este accesibil multor persoane

12:30

Cristian Boureanu a fost înconjurat întotdeauna de femei frumoase. La brațul său au stat multe dintre domnișoarele dorite din showbiz, însă după despărțirea de mama fetei sale, nu a reușit să își refacă o altă […] The post Cristina Belciu, primele declarații despre relația pe care o are acum cu Cristian Boureanu: ”Asta e tot!” appeared first on Cancan.