Andi Moisescu, dezvăluiri neștiute despre copilăria sa. Care a fost cea mai mare dramă din viața juratului de la „Românii au talent”

14:10

Pe Diana Bulimar o vede o țară întreagă la „America Express”, dar puțini știu cine este partenerul ei. Fosta gimnastă trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Radu. Cei doi locuiesc în aceeași casă și […] The post Diana Bulimar are o relație de ani buni, dar puțini știu cine este iubitul ei. Cu ce se ocupă Radu, partenerul concurentei de la „America Express” appeared first on Cancan.