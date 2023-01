Un nou asteroid va trece pe lângă planeta Pământ. Este al patrulea cel mai apropiat din istorie

15:30

Românii au început să facă economie la curent din cauza facturilor uriașe pe care le-au primit în ultimele luni. Pentru a-și face o idee unde ar trebui să economisească sau la ce aparate ar trebui […] The post Aparatul din casă care consumă cât 1800 de becuri economice. Consumă într-un singur minut cât alte aparate în 2 ore. appeared first on Cancan.