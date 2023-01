Românca sexy s-a măritat cu miliardarul Burger King! S-a mutat la Miami și l-a cucerit pe afaceristul care a avut și clubul de fotbal Girondins Bordeaux

17:10

Gheboasă a rupt România în două odată cu anunțul plecării de la Survivor pentru a-i face un copil partenerei sale! A spus-o el, într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Trapperul a susținut că nu […] The post Planul de întoarcere al lui Gheboasă la Survivor: „La domnul Dan să se facă petiție” appeared first on Cancan.