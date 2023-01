Ce-l sperie pe MM Stoica la CFR Cluj: „Dacă nici asta nu e demonstrație de forță, care mai e?” + „Dan Petrescu e genial”

20:00

Gică Popescu (55 de ani) a oferit detalii despre transferul mijlocașului Alexi Pitu (20 de ani) la Bordeaux, în Ligue 2. Impresarul Ioan Becali a anunțat că Farul l-a vândut pe Alexi Pitu la Bordeaux, ocupanta poziției secunde în Ligue 2. Gică Popescu, președintele Farului, a comentat mutarea.Gică Popescu: „Alexi Pitu are un contract foarte bun la Bordeaux!”„Dacă vizita medicală va fi OK, va semna contractul. Am văzut evaluarea lui pe Transfermarkt (n.r. ...