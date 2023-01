Soțul Anei Oros, femeia ucisă de o haită de câini, a mers la INML să ridice trupul neînsuflețit al femeii! Declarațiile halucinante pe care le-a făcut: „Vinovații trebuie să plătească”

19:00

Theo Rose este în culmea fericirii. În curând artista va deveni mămică și așteptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge pentru prima dată băiețelul în brațe. Până atunci mai are însă de așteptat. […] The post Theo Rose și-a afișat burtica de gravidă! Cum artă artista în a cincea lună de sarcină appeared first on Cancan.