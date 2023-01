Ioana Ginghină, dezvăluiri la XNS despre scandalul cu Cove, fostul ei iubit: „Sper că nu e genul răzbunător”

17:10

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „În România șansa unui atac pe stradă este zero. Dar dacă te pui cu băieții cu care nu trebuie, o să dispari. Cunoșteam câțiva oameni importanți în România, nu mai voiam să locuiesc în Europa de Est așa cum se întâmpla. În România aveam câțiva prieteni buni care m-au asigurat că nu se va întâmpla nimic. Așa că am mers în România și am devenit și parteneri de afaceri”, a mărturisit...