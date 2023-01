Trupul neînsuflețit al Anei Oros, femeia sfâșiată de câini, a fost ridicat de la INML și depus la capelă. Tânăra va fi înmormântată alături de părinții ei

11:50

Prințesa Eugenie a Marii Britanii este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mamă în vara acestui an. Palatul Buckingham a făcut o declarație oficială despre vestea minunată, menționând că Familia Regală este […] The post Bucurie mare în Familia Regală Britanică! Prințesa Eugenie este însărcinată pentru a doua oară appeared first on Cancan.