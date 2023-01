Un bărbat de 34 de ani a sunat de 11 ori la 112 spunând că are „hoți ascunși în interiorul zidurilor casei”. Ce au descoperit polițiștii

15:00

Creșterea prețurilor a afectat-o până și pe Teo Trandafir. Vedeta a dezvăluit recent cum a reușit să economisească bani frumoși, chiar dacă asta a însemnat să renunțe la un obicei pe care îl practica frecvent. […] The post Teo Trandafir, afectată de scumpiri! La ce a fost nevoită să renunțe prezentatoarea de la Kanal D: ”Am luat măsuri!” appeared first on Cancan.