S-a stabilit finala feminină la Australian Open 2023 » Duel spectaculos la Melbourne

Fostul internațional Ionel Ganea a comentat situația în care se află Mihai Pintilii, numit antrenor la FCSB deși nu are licență PRO.Fostul mijlocaș, reclamat de Școala de Antrenori la Comisia de Disciplină, a fost criticat de Ionel Ganea, care-i cere să respecte regulile privind licențele de antrenori. Ionel Ganea nu-l menajează pe Mihai Pintilii: „Să tacă!” „Și eu am jucat fotbal, și eu am fost la națională. El să înțeleagă că trebuie să lase ciocul mic. ...