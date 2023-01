Kamara de la Survivor are o fiică secretă de 23 de ani! Cine este și cum arată acum Ștefania Sara

21:20

Ana Morodan este cunoscută în mediul online prin prisma sincerității sale debordante. La începutul acestui an, Contesa Digitală a apelat la o intervenție non invazivă, mai exact, lipoaspirația abdominală. Vedeta are grijă de imaginea și […] The post Ana Morodan își menține formele cu ajutorul unei diete aprobate de Uniunea Europeană: ,,În această dietă am tot ce vreau” appeared first on Cancan.