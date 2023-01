Test IQ pentru genii | Câte mingi sunt, de fapt, în această piramidă? 95% greșesc

17:10

Se pare că Georgiana Lobonț are o soră, pe care a ținut-o departe de ochii lumii. Mezina familiei poartă numele de Ramona, are 22 de ani și a stat mult timp la distanță de lumina […] The post Secretul Georgianei Lobonț a ieșit la iveală! Ea este Ramona, sora pe care cântăreața a ținut-o ascunsă până acum appeared first on Cancan.