Marius Măldărășanu, conferință de presă înaintea duelului cu CSU Craiova.

Bautista Cascini, 25 de ani, s-a întors în România pentru a se lupta cu UTA pentru play-off, dar, în realitate, va trage tare, alături de arădeni, să salveze echipa de la retrogradare. Argentinianul nu concepe totuși o dramă pentru „textiliști". „Ne trebuie o victorie, cât mai repede. Oricum, de trei etape nu mai pierdem, am demonstrat și cu Rapid, un nume mare în România, că putem oferi fotbal bun. Baraj? No, no. Noi ne-am propus play-off la început. ...