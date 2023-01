N-ai fi zis. Ce salariu are un operator de la numărul de urgență 112!

23:50

Ramona Olaru întâmpină, din nou, probleme cu mașina. De această dată, autovehiculul a luat-o pe nepregătite pe asistenta TV, chiar când era în trafic. Neștiind ce este de făcut, a cerut ajutorul urmăritorilor. Fanii sunt […] The post Ramona Olaru, probleme in trafic! Asistenta de la Neatza le a cerut ajutorul fanilor appeared first on Cancan.