Olandezii au construit o parcare sub un lac: niciun loc nu e destinat mașinilor VIDEO

Garajul subacvatic din Amsterdam are spaţiu pentru 7.000 de biciclete și zero mașini. Proiectul de patru ani, în valoare de 65 de milioane de dolari, are totul și nimic de-a face cu automobilele.

