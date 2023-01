Sabalenka e noua regină de la Antipozi! Rybakina, întoarsă în finala feminină de la Australian Open

09:30

Valentin Țicu (22 de ani), fundașul stânga și căpitanul Petrolului, a intrat în atenția celor de la Standard Liege, locul 5 în campionatul Belgiei. Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a dezvăluit informația. „Suntem în tatonări cu Standard pentru Țicu. Am fost întrebați, am răspuns, vedem ce se va întâmpla în continuare. Oricum, dacă se va ajunge la un transfer, indiferent de destinație, nu pleacă sub 400.000 de euro. ...