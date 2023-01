Te-a prins viscolul cu mașina pe drum? Ce nu trebuie să faci niciodată

17:00

În ultimele 12 luni, prețurile în domeniul imobiliar au crescut foarte mult. Atât imobilele care sunt date spre vânzare, cât și cele care sunt oferite spre închieriere au prețuri ridicate. Există, însă, și imobile care […] The post Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are aproximativ 1000 mp appeared first on Cancan.