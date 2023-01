Prețul polițelor RCA a explodat. Nu se mai ține cont de accidentele din trecut

17:40

Serviciul 112 este operat de STS. Zilnic, operatorii preiau apelurile și fac legătura cu dispeceratele. Sunt persoane instruite, care trebuie să ofere cetățenilor care apelează numărul de urgență un ajutor imediat. Având informații minime, aceștia […] The post N-ai fi zis. Ce salariu are un operator de la numărul de urgență 112! appeared first on Cancan.