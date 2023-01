Risc de război între China și SUA!? Un general american a făcut anunțul îngrijorător

22:40

Andi Moisescu este în lumina reflectoarelor de ani buni. Acesta a venit mereu în fața telespectatorilor cu o energie pozitivă și zâmbetul pe buze. Vedeta Pro TV a făcut carieră în televiziune și are numeroși […] The post Puțini știu asta! Ce meserie avea Andi Moisescu înainte de a ajunge pe micile ecrane. „Câștigam niște bani buni” appeared first on Cancan.