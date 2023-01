Veste excelentă pentru CSU Craiova: a revenit după aproape 5 luni!

19:50

Nicolae Constantin (49 de ani), antrenorul de la Petrolul Ploiești, a analizat înfrângerea cu Chindia de astăzi, scor 1-2. „Un meci de luptă, spectaculos pe alocuri, cu faze de poartă. Din păcate, nu am putut scoate un rezultat pozitiv astăzi. E dureros, băieții au alergat, au muncit, doar că nu am avut șansă în anumite momente, când am fi putut să ne desprindem, dar nu am reușit să o facem”, a spus Nicolae Constantin în prima fază. ...