Horoscop 29 ianuarie 2023. Peștii ajung la o concluzie nu tocmai plăcută, după analiza unor evenimente și decizii ale unor apropiați

13:50

Incidentul a avut loc în statul Madhya Pradesh, la circa 300 km sud de capitala New Delhi, India, după ce o aeronavă Suhoi-30 și una Mirage 2000, au intrat în coliziune în cursul unui exerciţiu aviatic, a declarat poliţia locală, citată de The Times of India. În urma impactului, cele două avioane s-au prăbușit. Cei doi […]