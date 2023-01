Anunțul făcut de Ministrul Muncii! Ce se va întâmpla cu pensiile românilor

10:40

Poveste românului care și-a ucis ginerele pe străzile din Paris a îngrozit o întreagă comunitate. Care este motivul pentru care Antal din Șimleul Silvaniei a ales să se răzbune în stil mafiot, dar și ce […] The post Cum s-a răzbunat Antal din Șimleul Silvaniei pe ginerele său, după ce a aflat că are o relație cu ambele lui fiice appeared first on Cancan.