FC ARGEȘ - FC BOTOȘANI 0-2 / Flavius Stoican: „Am meritat victoria!”

Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul de la CSU Craiova, a comentat victoria cu Hermannstadt, scor 2-0, primul lui succes la cârma echipei din Bănie. „În această seară am întâlnit o echipă bună, știți foarte bine ce rezultate au avut cei de la Hermannstadt. Ne așteptam la un meci dificil, dar cred că am controlat partida de la un capăt la altul, chiar dacă în prima repriză nu am avut multe ocazii de a marca. ...