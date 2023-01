Disensiuni între Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, la „America Express”: „Uneori mi se pare că uiți”

23:50

Ana Baniciu are numeroși fani. Artista a cucerit publicul, iar acum se bucură de notorietate. Însă, puțin știu că în urmă cu doar câțiva ani aceasta încerca să își facă drum într-un cu totul altă […] The post Puțini știu asta! Cu ce se ocupa Ana Baniciu înainte să ajungă pe scenă. „N-a ieșit extraordinar” appeared first on Cancan.