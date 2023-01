Cătălin Scărlătescu, în stare gravă la America Express! Medicii au intervenit de urgenţă: „Mor!”

10:30

Larisa Iordache (27 de ani) este una dintre cele mai cunoscute gimnaste din România, însă puțini știu care este adevăratul motiv pentru care s-a retras din gimnastică. Fosta concurenta de la America Express are o […] The post Motivul adevărat pentru care Larisa Iordache s-a retras din gimnastică. Ce a pățit concurenta eliminată de la America Express 2023 de la Antena 1 appeared first on Cancan.