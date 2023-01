Ce a pățit Amalia Enache la o benzinărie, înainte să apară în direct la Pro TV: „Mi-a dat 7 lei! Pur și simplu”

09:50

Sunt deja 20 de ani de când am ajuns pentru prima oară în India. Atunci am călătorit cam două luni, concentrându-mă în general pe India de Nord. Și atunci am înțeles vorba aceea de călător „o s-o iubești sau o s-o urăști, dar nu te va lăsa rece”, încât și acum, deși am călătorit prin […]