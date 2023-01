Șerban Huidu, despre modul în care oamenii sunt manipulați pe internet: „Acum, orice nebun are portavoce!”

23:10

După zece ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio. De această dată despărțirea pare să fie definitivă, iar vedeta a făcu câteva dezvăluiri surprinzătoare. Se pare că în relația pe care […] The post Oana Roman, dezvăluiri surprinzătoare după despărțirea de Marius Elisei! Ce se întâmpla în relația celor doi. „Pentru orice ieșire trebuia să mă justific” appeared first on Cancan.