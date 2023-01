Test de inteligență | Câte cifre sunt în această fotografie, de fapt?

23:30

Competiția „America Express” este grea atât pentru concurenți, cât și pentru întreaga echipă de filmare. Tensiunea ajunge la cote maxime și există, uneori, situații când între perechile de concurenți apar disensiuni. De data aceasta s-a […] The post Disensiuni între Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, la „America Express”: „Uneori mi se pare că uiți” appeared first on Cancan.