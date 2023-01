VIDEO | Primele declarații ale lui Victor Pițurcă, după ce a fost din nou audiat de DNA

08:40

Deși se află în arest la domiciliu, se pare că Daniel Onoriu nu pierde timpul. Pilotul de raliuri vrea să o uite cât mai repede pe Isabela, așa că și-a găsit iubită. Relația este la […] The post Daniel Onoriu, o nouă cucerire! Pilotul de raliuri și-a găsit o nouă iubită și are planuri mari de viitor. „Ne și căsătorim” appeared first on Cancan.