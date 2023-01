Emily Burghelea a aflat cu ce probleme de sănătate se confruntă! Blondina a primit mai multe diagnostice greșite

10:30

Mai mulți foști șefi ai Inspectoratului de Poliţie Vaslui au fost condamnați la închisoare, în cursul zilei de luni, 30 ianuarie 2023. Aceștia sunt vizați într-un dosar pentru fapte de corupței. Iată detaliile mai jos, […] The post Corupție la nivel înalt, în România. Foști șefi ai IPJ Vaslui au fost condamnați la ani grei de închisoare! Care este motivul appeared first on Cancan.