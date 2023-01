Paula Iorga, de urgență la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă

11:10

Mihai Mitoșeru a trecut prin mai multe momente grele, de-a lungul vieții sale. Totuși, unul dintre cele mai dificile a fost reprezentat de operația pe creier a mamei sale, moment în care prezentatorul de televiziune […] The post Cât de mult l-a afectat pe Mihai Mitoșeru operația pe creier a mamei sale. Prezentatorul TV a trecut prin momente grele: ,,Am avut parte și de ajutor specializat” appeared first on Cancan.