Daniel Onescu, fotbalist român în Italia, condamnat la 6 ani de închisoare pentru agresiune sexuală

Ana Maria Mărgean are parte de un real succes la doar 13 ani. După ce în anul 2021 a câștigat show-ul „Românii au talent”, acum este în finala de la „America’s Got Talent All-Stars”. Ana Maria Mărgean – date personale Ana Maria Mărgean are 13 ani și locuiește în Clinceni, o comună din Illfov situată […]