Medicii de la Spitalul Județean din Suceava o susțin pe șefa Secției de Oncologie, care ar fi luat mită de la 62 de pacienți: „Au fost gesturi mici de recunoștință, nu șpagă”

13:40

Julia Fox și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare după ce le-a prezentat apartamentul din New York, în care locuiește alături de fiul ei. Nu mică le-a fost mirarea acestora la aflarea veștii că […] The post Julia Fox are șoareci în apartament. Ex-iubita lui Kanye West nu vrea să renunțe la micile rozătoare: ,,Ies și curăță firimiturile…„ appeared first on Cancan.