BANC | „De unde ai ceasul ăsta de aur, Bulă?”

15:10

Cei care se confruntă cu kilogramele în plus și se plâng că nu pot scăpa de ele trebuie să arunce o privire spre evoluția incredibilă a lui Dottie Perkins. Femeia s-a luptat ani de zile […] The post Transformare radicală! Cum arată acum femeia care cântărea 272 de kilograme. A surprins pe toată lumea appeared first on Cancan.