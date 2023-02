Test IQ exclusiv pentru genii | Care e următorul număr din seria 1, 3, 13, 31?

07:40

Ziua trebuie începută cu zâmbetul pe buze, așa că am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta merge la școală cu un ceas nou, iar profesoara […] The post BANC | „De unde ai ceasul ăsta de aur, Bulă?” appeared first on Cancan.