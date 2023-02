INTERVIU. Determinarea primei persoane cu sindrom Down din Europa care a absolvit o facultate: „Îi sfătuiesc pe părinți să nu-și protejeze excesiv copiii”

10:50

Iată ce filme poți vedea în luna februarie 2023 în cinematografe. Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh este fabuloasă în rolul lui Evelyn, proprietara unei spălătorii cu prea multe gânduri și nu suficient timp – cu prea multe vise și prea puțină dorință pentru a le realiza. După cum se dovedește, asta o face […]