Noi metode de antrenament pentru Halep » Simona s-a apucat de box

Daniel Stanciu (48 de ani), director executiv la FC Argeș, spune că echipa din Pitești are un început de sezon „mult sub așteptări” și că sezonul alb-violeților, per total, este „destul de rău”.Resemnare în birourile de la FC Argeș. Directorul executiv Daniel Stanciu admite că echipa piteșteană are un sezon slab, cu rezultate mult sub cele scontate în vara trecută.Resemnare la FC Argeș. ...