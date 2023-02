Horoscop 2 februarie 2023. Lista nativilor care vor avea parte de surprize la locul de muncă

14:40

Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși! Pe data de 2 februarie are loc, în fiecare an, slujba care comemorează momentul în care Hristos este adus la Templul din Ierusalim de Fecioara Maria […] The post Sărbătoare mare mâine, 2 februarie 2023! Ce să nu faci ca să-ți meargă bine appeared first on Cancan.