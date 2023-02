Cât va sta în România valul de aer polar? ANM a făcut anunțul despre cât va ține frigul, de fapt

16:10

Simona Gherghe are parte de probleme. Copiii acesteia s-au îmbolnăvit, din cauza virozelor din această perioadă. Nici ea nu stă prea bine la capitolul „imunitate”. Vedeta de la Antena 1 susține că se simte slăbită. […] The post Simona Gherghe, probleme de sănătate. Ce a pățit vedeta de la Antena 1: „Nu mai scap” appeared first on Cancan.