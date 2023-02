Localitatea din România unde o casă costă doar 10.000 de lei! Care este motivul pentru care mulţi caută să se mute aici

18:50

Armin Nicoară este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere. Saxofonistul are o carieră de succes și a reușit să capete o comunitate impresionantă de fani care îi stau alături în orice […] The post Armin Nicoară, în lacrimi. Cântărețul a făcut dezvăluiri neștiute despre viața sa: „Multă lume nu mi-a văzut această latură” appeared first on Cancan.