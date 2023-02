Desant UE în Kievul bombardat: oficialii europeni promit noi ajutoare, dar nu oferă Ucrainei o cale rapidă spre aderare

09:30

Cum rămâne cu zilele de concediu pe care nu le-am luat până la final de an? Să o luăm cu începutul. Unde este prevăzut numărul zilelor de concediu de care beneficiază un salariat? În orice contract de muncă este obligatorie menționarea zilelor de concediu la care un salariat are dreptul pe parcursul unui an. […]