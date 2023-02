eMAG Ungaria a primit o amendă de 50 de milioane de forinţi de la Consiliul Concurenţei din Ungaria

15:40

Raiffeisen Bank lanseaza incepand cu 1 februarie noul sezon Money Chat Podcast, disponibil pe toate platformele de streaming audio. Podcastul, premiat in 2021 cu bronz la categoria Best Brand Podcast in cadrul Webstock, este raspunsul bancii la nevoia constanta de educatie financiara. In cele zece episoade ale celui de-al doilea sezon fiecare invitat va dialoga pe teme financiare cu omul de radio, Andreea Remetan. Subiectele abordate vor fi diverse: de la cum sa-ti traiesti viata fara bani cash in buzunar pana la siguranta platilor online sau cum sa-ti sporesti veniturile. Toti invitatii Money Chat Podcast fac parte din echipa de profesionisti ai Raiffeisen Bank si fiecare dintre acestia vor impartasi cu noi sfaturi valoroase pentru sanatatea financiara. „In cel de-al doilea sezon Money Chat Podcast, ne-am dorit sa-i ascultati pe colegii nostri din banca, buni profesionisti cu informatii financiare practice, utile si usor de inteles. Este limpede ca in ultimii ani publicul din Romania a inceput sa fie mult mai constient de importanta educatiei financiare si a devenit mult mai informat. Speram ca si cele zece episoade sa fie gustate de ascultatori ca un aperitiv financiar valoros pentru acestia", a declarat Laura Mihaila, Director de Marketing, Comunicare&User Experience la Raiffeisen Bank. Timp de zece saptamani, va asteapta cate un nou episod de podcast in fiecare zi de miercuri, incepand cu ora 12:00, pe toate platformele de streaming audio. Money Chat Podcast este parte din platforma de educatie financiara Money Bistro a Raiffeisen Bank.