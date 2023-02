Jorge rupe tăcerea, după plecarea de la Survivor. De ce se simte în pericol artistul: „M-a amenințat că…”

13:00

Isabela Onoriu a recunoscut recent faptul că trăieşte o nouă poveste de dragoste de două luni și jumătate. Se pare că şatena a vrut să lase trecutul în urmă, iar acum şi-a găsit liniştea, după […] The post Cum a reacţionat Daniel Onoriu, după ce Isabela a recunoscut că are o relaţie: „Dacă o să aibă măcar…” appeared first on Cancan.