Elena Merișoreanu, reacție acidă la adresa lui Gheorghe Turda. Cum răspunde acuzațiilor că ar fi avut mulți bărbați în tinerețe

16:00

Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu. Sportiva noastră se menține, însă, în formă și și-a descoperit pasiunea […] The post Simona Halep, antrenament inedit. Ex-liderul WTA s-a apucat de box | VIDEO + GALERIE FOTO appeared first on Cancan.