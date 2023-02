Transelectrica dezvoltă un Centru Operațional de Securitate, investiție americanã de 2,7 mil. dolari

06:10

Renault Megane E-Tech Electric a fost declarată Mașina Anului în România în 2023 de jurnaliștii auto. După mai multe teste care au inclus diverse probe, electrica de la Renault și-a surclasat fratele vitreg Jogger, dar și ID5, Sportage sau C5X. Meganul E-Tech s-a impus prin faptul că a reușit să îmbine design în tendințe și performanțe bune pentru o electrică. Totuși, E-Tech a ajuns să fie cel mai scump automobil pe care Renault l-a produs. Fără tichet Rabla Plus, E-Tech ajunge să se vândă cu 47.000 de euro. Am testat cinci zile electricul Megane în varianta de top de 220 de cai putere și bateria de 60 de kWh. Am rămas impresionat de modul în care arată și se mișcă, dar aș fi vrut mai multă autonomie.