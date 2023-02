Caz rar în lumea medicală. O femeie a născut gemeni concepuți la 5 zile distanță. Cum a fost posibil

17:10

Șerban Huidu, fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor”, a vorbit despre relația pe care a avut-o și pe care o are în continuare cu Ioana Petric, fosta „bebelușă”, din cadrul emisiunii. Invitat în emisiunea „40 […] The post Șerban Huidu a dat cărțile pe față! Ce spune despre relația pe care a avut-o cu „bebelușa” Ioana Petric: „Stătea într-un apartament care era al meu” appeared first on Cancan.