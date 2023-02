Silviu Prigoană, declaraţii acide la adresa Adrianei Bahmuţeanu, după ce l-a numit „dominator”: „Fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte”

18:40

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România și are o comunitate de fani cu care păstrează zilnic legătura, împărtășindu-le momente din viața ei. Recent, cântăreața a dezvăluit lucruri pe care le-a ținut […] The post Delia și-a făcut curaj și a recunoscut tot. Afecțiunea de care suferă artista: „Nu-mi provoacă plăcere” appeared first on Cancan.